Bettarini: “Dalla bestemmia del GF non mi hanno più chiamato a commentare calcio” (Di giovedì 17 dicembre 2020) Stefano Bettarini sta vivendo una crisi professionale a causa della squalifica dal GF per aver bestemmiato: “Da quando Signorini mi ha bollato non sono più stato chiamato a fare il commentatore sportivo. E ci tengo molto a quel lavoro”. Bettarini non avrebbe nemmeno percepito il compenso di partecipazione: ““Certo, un bel risparmio, no? E va detto che io ho fatto 3 giorni di GF ma che per entrare sono stato 21 giorni in una stanza d’albergo di 3 metri per 4 in quarantena. Mi lasciavano il vassoio del cibo fuori”. Secondo l’ex calciatore la bestemmia sarebbe solo un pretesto per non pagarlo. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 17 dicembre 2020) Stefanosta vivendo una crisi professionale a causa della squalifica dal GF per averto: “Da quando Signorini mi ha bollato non sono più statoa fare il commentatore sportivo. E ci tengo molto a quel lavoro”.non avrebbe nemmeno percepito il compenso di partecipazione: ““Certo, un bel risparmio, no? E va detto che io ho fatto 3 giorni di GF ma che per entrare sono stato 21 giorni in una stanza d’albergo di 3 metri per 4 in quarantena. Mi lasciavano il vassoio del cibo fuori”. Secondo l’ex calciatore lasarebbe solo un pretesto per non pagarlo. SportFace.

CheDonnait : Dalla regia mi dicono che Bettarini l'ha presa bene #GFVIP - DSpettacolo : L'eliminazione a tempo di record di Stefano Bettarini dal GF Vip ha creato non pochi problemi all'ex calciatore che… - harleeeyqueen : @martinadeodato2 @LaChicca19 ricordi quando? perché quando è stato squalificato bettarini, visto che non era in nom… - _myfictionworld : RT @wrckmyplans: adesso non vanno bene neanche i tatuaggi sulle donne ?? ma i concorrenti li pescate direttamente dalla pattumiera? SDG, Op… - zorzandost4n : RT @wrckmyplans: adesso non vanno bene neanche i tatuaggi sulle donne ?? ma i concorrenti li pescate direttamente dalla pattumiera? SDG, Op… -