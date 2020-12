Atene si riarma. Ecco il maxi budget che fa felice la Francia

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Nella notte di ieri il Parlamento diha approvato il raddoppio al bilancio della Difesa per il 2021 proposto dal primo ministro Kyriakos M?tsotak?s, raggiungendo la cifra di 5,5 miliardi. Si tratta di un aumento del 57% rispetto a quanto stanziato nel 2019. L’incremento dei fondi rappresenta peruno sforzo finanziario notevole, date le fragilità del sistema economico ellenico, ulteriormente aggravate dal Covid-19. Non sono, infatti, mancate le critiche dell’opposizione alla scelta del governo di aumentare le spese militari, soprattutto dato il previsto calo del Pil del 10,5% e il contestuale aumento del rapporto deficit-Pil al 208,9%. MARI CONTESI L’aumento dei fondi da destinare al comparto Difesa nonostante le difficoltà testimonia l’elevato livello di preoccupazione raggiunto dal Paese rispetto all’atteggiamento provocatorio della ...

