America’s Cup World Series, Peter Burling racconta il day-1 di New Zealand: “Contro Luna Rossa è stata una buona regata per noi” (Di giovedì 17 dicembre 2020) “È stato davvero incredibile oggi essere là fuori a gareggiare. È passato molto tempo dall’ultima volta che abbiamo regatato con un’altra barca con qualcosa in palio. Ma è stato fantastico vedere tutti i kiwi uscire a sostegno dell’evento e vedere la nostra visione a lungo termine di portare queste fantastiche barche nel campo di regata dello stadio del porto interno diventare una realtà”, così Peter Burling al sito ufficiale di Emirates Team New Zealand dopo la prima giornata delle America’s Cup World Series 2020 di Auckland. Il timoniere di Te Rehutai è soddisfatto soprattutto per la prestazione della prima regata odierna, in cui ha sconfittto abbastanza nettamente Luna Rossa: “Dopo aver navigato ... Leggi su oasport (Di giovedì 17 dicembre 2020) “È stato davvero incredibile oggi essere là fuori a gareggiare. È passato molto tempo dall’ultima volta che abbiamoto con un’altra barca con qualcosa in palio. Ma è stato fantastico vedere tutti i kiwi uscire a sostegno dell’evento e vedere la nostra visione a lungo termine di portare queste fantastiche barche nel campo didello stadio del porto interno diventare una realtà”, cosìal sito ufficiale di Emirates Team Newdopo la prima giornata delleCup2020 di Auckland. Il timoniere di Te Rehutai è soddisfatto soprattutto per la prestazione della primaodierna, in cui ha sconfittto abbastanza nettamente: “Dopo aver navigato ...

fabiopozzo : @americascup software ed errori non aiutano Luna Rossa Bruni: “Nella prima regata problemi tecnici”. Il team itali… - laci_bacsi : America’s Cup, software ed errori non aiutano Luna Rossa - LaStampa : America’s Cup, software ed errori non aiutano Luna Rossa - mattinodinapoli : America's cup: le prime sfide di Luna Rossa nelle World Series - IlmsgitSport : America's cup, i risultati della prima giornata di regate -

