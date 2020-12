Roberto Mancini ricorda Paolo Rossi: “Non me ne faccio una ragione, sono sconvolto” (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il ct dell’Italia, Roberto Mancini, continua a non darsi pace per la morte di Paolo Rossi, del quale l’ex Sampdoria non era a conoscenza della malattia. Il selezionatore azzurro ha rilasciato in merito un’intervista a Il Tirreno: “Più passa il tempo e più sono sconvolto. Non sapevo fosse malato, non me ne faccio una ragione. Fatico a togliermi dalla mente il suo sorriso. Pablito è il simbolo di intere generazioni, di un’Italia che attorno a lui ha trovato la forza di tirarsi fuori da un momento difficile e poi ripartire”. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il ct dell’Italia,, continua a non darsi pace per la morte di, del quale l’ex Sampdoria non era a conoscenza della malattia. Il selezionatore azzurro ha rilasciato in merito un’intervista a Il Tirreno: “Più passa il tempo e più. Non sapevo fosse malato, non me neuna. Fatico a togliermi dalla mente il suo sorriso. Pablito è il simbolo di intere generazioni, di un’Italia che attorno a lui ha trovato la forza di tirarsi fuori da un momento difficile e poi ripartire”. SportFace.

sportface2016 : Roberto #Mancini non si dà pace per la morte di #PaoloRossi - C_Lo_S : Stanotte sogno assurdo nel quale Roberto Mancini veniva a presiedere la sezione lavoro della corte d'appello. Che,… - mnemocs : @Damiano__89 @Tractor220510 Secondo me comunque avete qualche problema Ma ti rendi conto i soldi che ha fatto spen… - infoitsport : Belotti fa 100 gol con la maglia del Torino e fa gongolare Roberto Mancini - PotterAd : @RodneyMarsh10 Roberto MANCINI -