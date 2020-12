Rinnovi e Cancellazioni Serie TV: Apple rinnova Servant (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Rinnovi e Cancellazioni Serie tv. Tutte le Serie tv che sono state rinnovate e cancellate. Rinnovi e Cancellazioni Serie TV: ultimo aggiornamento 16 dicembre Apple ha già rinnovato Servant per una terza stagione. Hulu cancella Helstrom Serie tv Marvel ordinata ancora dalla defunta Marvel Tv. Ufficializzata la seconda stagione di Transplant Serie canadese prodotta e distribuita da NBCUniversal, acquistata da NBC per l’emergenza Covid e l’assenza di nuovi contenuti e dimostratasi un buon successo con una media di 7.7 milioni di spettatori finora sommando tutti i dati. HBO rinnova Industry per una seconda stagione. FX porta a 18 le stagioni di It’s ... Leggi su dituttounpop (Di mercoledì 16 dicembre 2020)tv. Tutte letv che sono statete e cancellate.TV: ultimo aggiornamento 16 dicembreha giàtoper una terza stagione. Hulu cancella Helstromtv Marvel ordinata ancora dalla defunta Marvel Tv. Ufficializzata la seconda stagione di Transplantcanadese prodotta e distribuita da NBCUniversal, acquistata da NBC per l’emergenza Covid e l’assenza di nuovi contenuti e dimostratasi un buon successo con una media di 7.7 milioni di spettatori finora sommando tutti i dati. HBOIndustry per una seconda stagione. FX porta a 18 le stagioni di It’s ...

Servant è stata rinnovata. La serie di M. Night Shyamalan avrà una stagione 3

Apple TV+ ha ufficialmente rinnovato per una stagione 3 la serie thriller Servant, del regista nominato all'Oscar M. Night Shyamalan.

Apple TV+ ha ufficialmente rinnovato per una stagione 3 la serie thriller Servant, del regista nominato all'Oscar M. Night Shyamalan.