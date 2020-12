Papa Francesco: Netflix produrrà la docuserie tratta dal libro La saggezza del tempo (Di mercoledì 16 dicembre 2020) L'acclamato libro di Papa Francesco, La saggezza del tempo, ispirerà la docuserie in arrivo su Netflix nel 2021, pronta a mettere a confronto le generazioni di oggi e di ieri. Netflix ha annunciato una docuserie originale ispirata a La saggezza del tempo (Sharing the Wisdom of Time), il libro scritto da Papa Francesco. La serie raccoglierà le storie di uomini e donne over 70, provenienti da tutto il mondo, i quali condivideranno le loro diverse esperienze con giovani registi sotto i 30 anni che provengono dallo stesso Paese. Alla fine di un anno come quello che stiamo per lasciarci alle spalle, risulta più necessario che mai tornare a nutrire almeno un ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 16 dicembre 2020) L'acclamatodi, Ladel, ispirerà lain arrivo sunel 2021, pronta a mettere a confronto le generazioni di oggi e di ieri.ha annunciato unaoriginale ispirata a Ladel(Sharing the Wisdom of Time), ilscritto da. La serie raccoglierà le storie di uomini e donne over 70, provenienti da tutto il mondo, i quali condivideranno le loro diverse esperienze con giovani registi sotto i 30 anni che provengono dallo stesso Paese. Alla fine di un anno come quello che stiamo per lasciarci alle spalle, risulta più necessario che mai tornare a nutrire almeno un ...

