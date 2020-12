Paolo Brosio, la fidanzata Maria Laura fa la macchina della verità: spuntano risposte false e lui sbotta (VIDEO) (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Maria Laura, fidanzata di Paolo Brosio, ha accettato di sottoporsi alla macchina della verità a Live non è la D’Urso. In questo periodo, i due sono finiti al centro della bufera in quanto sono spuntate delle segnalazioni che testimonierebbero il fatto che la loro relazione sia inventata. Entrambi hanno sempre categoricamente smentito le accuse, pertanto, Barbara D’Urso ha chiesto alla ragazza se fosse possibile testate la veridicità delle sue affermazioni grazie alla macchina. Ebbene, le risposte che sono emerse hanno generato un grosso polverone in studio. Le risposte vere della fidanzata di Paolo Brosio Durante ... Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 16 dicembre 2020)di, ha accettato di sottoporsi allaa Live non è la D’Urso. In questo periodo, i due sono finiti al centrobufera in quanto sono spuntate delle segnalazioni che testimonierebbero il fatto che la loro relazione sia inventata. Entrambi hanno sempre categoricamente smentito le accuse, pertanto, Barbara D’Urso ha chiesto alla ragazza se fosse possibile testate la veridicità delle sue affermazioni grazie alla. Ebbene, leche sono emerse hanno generato un grosso polverone in studio. LeverediDurante ...

infoitcultura : Paolo Brosio, il ricordo toccante dell’amico scomparso: “un pezzo della mia vita” - daisyoxeye_ : RT @sheiswonderland: Del vecchio cast iniziano a mancarmi persino Eligreg e Paolo Brosio che fanno jogging in giardino dicendo il rosario… - prest0nlogan : RT @sheiswonderland: Del vecchio cast iniziano a mancarmi persino Eligreg e Paolo Brosio che fanno jogging in giardino dicendo il rosario… - Chicca_colors : RT @sheiswonderland: Del vecchio cast iniziano a mancarmi persino Eligreg e Paolo Brosio che fanno jogging in giardino dicendo il rosario… - sheiswonderland : Del vecchio cast iniziano a mancarmi persino Eligreg e Paolo Brosio che fanno jogging in giardino dicendo il rosario #GFVip -