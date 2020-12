NATALE NEROVERDE, INCONTRO CON “LA NOSTRA FAMIGLIA” DI SAN VITO (Di mercoledì 16 dicembre 2020) NATALE NEROVERDE. Il Pordenone Calcio era presente stamane a “La NOSTRA FAMIGLIA“, associazione che si occupa di cura e riabilitazione delle persone con disabilità, soprattutto in età evolutiva. Nella sede di San VITO al Tagliamento, struttura d’eccellenza del territorio, il direttore generale Giancarlo Migliorini ha incontrato la direttrice Monica Crimella per una visita del Centro e la donazione – a nome del club – di una fornitura di “Pasta Pietro Massi“, partner ufficiale del campionato Serie BKT. Con la promessa, quando la situazione epidemiologica nazionale lo permetterà, di tornare a San VITO con la squadra per conoscere i tanti ragazzi e ragazze che frequentano la struttura. Powered by WPeMatico Leggi su udine20 (Di mercoledì 16 dicembre 2020). Il Pordenone Calcio era presente stamane a “La“, associazione che si occupa di cura e riabilitazione delle persone con disabilità, soprattutto in età evolutiva. Nella sede di Sanal Tagliamento, struttura d’eccellenza del territorio, il direttore generale Giancarlo Migliorini ha incontrato la direttrice Monica Crimella per una visita del Centro e la donazione – a nome del club – di una fornitura di “Pasta Pietro Massi“, partner ufficiale del campionato Serie BKT. Con la promessa, quando la situazione epidemiologica nazionale lo permetterà, di tornare a Sancon la squadra per conoscere i tanti ragazzi e ragazze che frequentano la struttura. Powered by WPeMatico

