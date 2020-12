“Minchia Signor Tenente”: vi racconto un po’ del mio Giorgio Faletti (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Cos’è rimasto oggi di quelle divise? Quelle che stanno strette ai carabinieri siciliani intenti a fare amaro rapporto al Signor Tenente. Quella del formoso Vito Catozzo, lo sceriffo meridionale dispensatore di risate a ogni puntata del Drive In. E tante altre. Sapeva ricamarle e poi indossarle tutte, Giorgio Faletti. Cabarettista, comico, scrittore, cantautore, attore, musicista: il suo nome potrebbe rispondere su Wikipedia alla definizione di “artista”. Faletti ha lasciato questo mondo 6 anni fa e, no, di lui non sono rimasti solo (come se fosse poco) il patrimonio artistico che l’ha reso famoso e le essenze dei personaggi che ha creato e reso immortali. Del talento di Giorgio Faletti c’era e c’è ancora tanto da scoprire: lavori che il genio ha prodotto durante gli ... Leggi su tpi (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Cos’è rimasto oggi di quelle divise? Quelle che stanno strette ai carabinieri siciliani intenti a fare amaro rapporto al. Quella del formoso Vito Catozzo, lo sceriffo meridionale dispensatore di risate a ogni puntata del Drive In. E tante altre. Sapeva ricamarle e poi indossarle tutte,. Cabarettista, comico, scrittore, cantautore, attore, musicista: il suo nome potrebbe rispondere su Wikipedia alla definizione di “artista”.ha lasciato questo mondo 6 anni fa e, no, di lui non sono rimasti solo (come se fosse poco) il patrimonio artistico che l’ha reso famoso e le essenze dei personaggi che ha creato e reso immortali. Del talento dic’era e c’è ancora tanto da scoprire: lavori che il genio ha prodotto durante gli ...

ReD_GRiNCH : Sentivo che mancava qualcosa in sto 2020 così di merda. Eccomi servito, bene. Oh comunque tutti quelli con #Italia… - AssetAsteria : @riccardobottoni @Andreacocco87 'Noi non pronunciamo il suo nome, signor Potter' cit. (minchia, Candela!!! ????) - gcosentino_84 : @aspettaaspetta @enricoruggeri Tutti parlano di altro, mentre voi ancora ascoltate minchia signor tenente - GioBorto : RT @EsercitoCrucian: Ora ovviamente il signor #coltescu la pagherà caramente, perché si dovrà dare il cazzo di 'esempio' ai puristi del #No… - Riccard10192775 : RT @EsercitoCrucian: Ora ovviamente il signor #coltescu la pagherà caramente, perché si dovrà dare il cazzo di 'esempio' ai puristi del #No… -

Ultime Notizie dalla rete : Minchia Signor “Minchia Signor Tenente”: vi racconto un po’ del mio Giorgio Faletti TPI