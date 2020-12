MEF, nuovi requisiti e criteri per esponenti banche (Di mercoledì 16 dicembre 2020) (Teleborsa) – Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo regolamento su requisiti e criteri di idoneità per gli esponenti di banche e intermediari finanziari. Lo comunica il Mef sottolineando che si tratta di “un importante tassello nel rafforzamento degli enti finanziari, attraverso una rigorosa selezione dei soggetti incaricati della loro guida”, puntando a “rafforzare in modo significativo gli standard di idoneità” da un lato “elevando i requisiti già previsti dalla regolamentazione vigente, in secondo luogo introducendo ulteriori profili che rendono la nuova normativa più stringente”. “Con il decreto sui requisiti degli esponenti aziendali introduciamo una profonda riforma della disciplina, volta a rafforzare le modalità di selezione dei manager delle ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 16 dicembre 2020) (Teleborsa) – Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo regolamento sudi idoneità per glidie intermediari finanziari. Lo comunica il Mef sottolineando che si tratta di “un importante tassello nel rafforzamento degli enti finanziari, attraverso una rigorosa selezione dei soggetti incaricati della loro guida”, puntando a “rafforzare in modo significativo gli standard di idoneità” da un lato “elevando igià previsti dalla regolamentazione vigente, in secondo luogo introducendo ulteriori profili che rendono la nuova normativa più stringente”. “Con il decreto suidegliaziendali introduciamo una profonda riforma della disciplina, volta a rafforzare le modalità di selezione dei manager delle ...

(Teleborsa) - Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo regolamento su requisiti e criteri di idoneità per gli esponenti di banche e intermediari finanziari. Lo comunica il Mef sottolineando che si ...

