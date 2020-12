“Maria Teresa è…”. GF Vip, la frase choc di Filippo Nardi. Tutti senza parole: “Dovete cacciarlo subito dalla casa” (Di mercoledì 16 dicembre 2020) La situazione nella casa del Grande Fratello Vip per Maria Teresa Ruta sembra farsi sempre più dura. Dopo l’acceso diverbio avuto con Stefania Orlando che le recriminava il fatto di aver portato Tommaso a nominarla, ad andarle nuovamente contro è stato Filippo Nardi. Il nuovo inquilino, in una conversazione in giardino con gli altri concorrenti, si è lasciato andare a dichiarazioni al quanto pesanti contro la conduttrice tv. Tra i due “vipponi” le cose sono iniziate male sin da subito. L’ingresso in casa di Filippo ha portato a uno scompiglio costante soprattutto con la Ruta che non ha nascosto un certo fastidio ad averlo in casa. Ma adesso però, per Maria Teresa le cose si sono complicate, ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 16 dicembre 2020) La situazione nelladel Grande Fratello Vip perRuta sembra farsi sempre più dura. Dopo l’acceso diverbio avuto con Stefania Orlando che le recriminava il fatto di aver portato Tommaso a nominarla, ad andarle nuovamente contro è stato. Il nuovo inquilino, in una conversazione in giardino con gli altri concorrenti, si è lasciato andare a dichiarazioni al quanto pesanti contro la conduttrice tv. Tra i due “vipponi” le cose sono iniziate male sin da. L’ingresso indiha portato a uno scompiglio costante soprattutto con la Ruta che non ha nascosto un certo fastidio ad averlo in. Ma adesso però, perle cose si sono complicate, ...

