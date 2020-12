Lucca | “Palermo fidati di me | questa maglia pesa! Classifica e Boscaglia? Dico tutto” E sul Coronavirus…

Leggi su mediagol

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Parla Lorenzo.Tre gol nelle ultime tre gare: una doppietta contro la Viterbese lo scorso 2 dicembre - nel recupero dell'ottava giornata di campionato -, e un colpo di testa su cross dalla sinistra di Valente la scorsa domenica contro la Casertana. Dopo tante difficoltà, malumori e incomprensioni, il rosanero classe 2000 - giunto nel capoluogo siciliano nella scorsa sessione invernale di mercato -, si è sbloccato, e adesso, intervenuto ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport', si è detto pronto a continuare a stupire."ha militato tanti anni in Serie A, certo chepesa perché l’ha indossata gente come Cavani e Dybala. Darò il massimo per questi colori, tifosi, società e sopratper me stesso"....