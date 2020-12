Iniesta | infortunio shock in Giappone | torna a Barcellona a operarsi

(Di mercoledì 16 dicembre 2020)- Andrésè stato operato aper uno strappo muscolare alla gamba destra e sarà fermo per circa quattro mesi. Lo riporta Mundio Deportivo citando Catalunya Ràdio. La stella ...

Corriere dello Sport.it

Per il 36enne centrocampista spagnolo lesione alla coscia destra BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) - Don Andres Iniesta si ferma ... League asiatica, si è infortunato riportando la rottura del ...BARCELLONA - Andrés Iniesta è stato operato a Barcellona per uno strappo muscolare alla gamba destra e sarà fermo per circa quattro mesi. Lo riporta Mundio Deportivo citando Catalunya Ràdio. La stella ...