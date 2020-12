Il 2021 di TimVision: alleanze con altri player e contenuti originali (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Chiara Giordano è la Dottoressa Giordy Produzioni originali, film, serie tv in anteprima e cult, cartoni animati, sport e l’intrattenimento per tutta la famiglia; è variegato il palinsesto di TimVision presentato negli scorsi giorni alla presenza di Luigi Gubitosi, Amministratore Delegato di TIM, Luca Josi, Direttore Brand Strategy, Media & Multimedia Entertainment di TIM, e Andrea Fabiano, Responsabile Entertainment di TIM. Confermata la strategia del gruppo di intensificare alleanze per la distribuzione di nuovi contenuti con i più importanti player del settore, consolidando il ruolo di TimVision come aggregatore di contenuti televisivi. Da ultimo l’accordo con Discovery che permetterà a TimVision di offrire ai suoi clienti tutti i canali ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Chiara Giordano è la Dottoressa Giordy Produzioni, film, serie tv in anteprima e cult, cartoni animati, sport e l’intrattenimento per tutta la famiglia; è variegato il palinsesto dipresentato negli scorsi giorni alla presenza di Luigi Gubitosi, Amministratore Delegato di TIM, Luca Josi, Direttore Brand Strategy, Media & Multimedia Entertainment di TIM, e Andrea Fabiano, Responsabile Entertainment di TIM. Confermata la strategia del gruppo di intensificareper la distribuzione di nuovicon i più importantidel settore, consolidando il ruolo dicome aggregatore ditelevisivi. Da ultimo l’accordo con Discovery che permetterà adi offrire ai suoi clienti tutti i canali ...

Arriva SCUOLA TIM VISION, il programma prodotto in esclusiva da TIMVISION e rivolto ai bambini della scuola primaria (dalla prima alla quinta elementare): 1000 episodi che riprendono i piani di studio ...

Il concorso (Misbehaviour) di Philippa Lowthorpe in VoD

Il film Il concorso (Misbehaviour) di Philippa Lowthorpe con Keira Knightley, Gugu Mbatha-Raw, Jessie Buckley, esce direttamente in homevideo il 25, 26 e 27 Dicembre 2020 nelle sale virtuali MioCinema ...

Arriva SCUOLA TIM VISION, il programma prodotto in esclusiva da TIMVISION e rivolto ai bambini della scuola primaria (dalla prima alla quinta elementare): 1000 episodi che riprendono i piani di studio ...

Il film Il concorso (Misbehaviour) di Philippa Lowthorpe con Keira Knightley, Gugu Mbatha-Raw, Jessie Buckley, esce direttamente in homevideo il 25, 26 e 27 Dicembre 2020 nelle sale virtuali MioCinema ...