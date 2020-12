Governo: Conte, 'Draghi? Lo chiamerò presto, incuriosito da sue parole a G30' (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Roma, 16 dic. (Adnkronos) - "Sentirò presto Draghi, lo chiamerò presto, perché il suo intervento al G30 mi ha molto incuriosito". Lo dice il premier Giuseppe Conte, nel corso della registrazione di "Accordi&Disaccordi" in onda sul Nove stasera alle 21:25. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Roma, 16 dic. (Adnkronos) - "Sentirò, lo, perché il suo intervento al G30 mi ha molto". Lo dice il premier Giuseppe, nel corso della registrazione di "Accordi&Disaccordi" in onda sul Nove stasera alle 21:25.

