GF Vip | ultimo confronto tra Pierpaolo Pretelli e Elisabetta Gregoraci

Leggi su leggilo

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Nell’ultima puntata del GF Vipha fatto incursione nella Casa per uncon: ecco come è finita tra i due “amici speciali”. È successo di nuovo:è tornata tra le mura della Casa del Grande Fratello Vip 5, ma questa volta solo per poco perché lo scopo del L'articolo proviene da Leggilo.org.