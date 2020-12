GF Vip 5, tutti contro tutti: lite feroce tra (ex) amici, i nuovi concorrenti mettono zizzania (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Nelle ultime ore nella Casa del Grande Fratello Vip 5 è successo di tutto. L’amicizia tra Tommaso Zorzi, Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando sembra al capolinea, con quest’ultima che cerca il conforto di Filippo Nardi e Andrea Zelletta. E se Nardi non sopporta la Ruta, la Orlandi ha diversi conti in sospeso con un’altra nuova entrata, Samantha De Grenet. Ma non finisce qui, perché anche le amiche Rosalinda Cannavò (Adua Del Vesco) e Dayane Mello hanno avuto un duro confronto, mentre Cristiano Malgioglio dà segni di insofferenza. Si spacca l’alleanza della stanza blu: Stefania tradita da Tommaso e Maria Teresa C’era da aspettarselo: la decisione di Tommaso Zorzi di nominare Stefania Orlando (che comunque non è al tele-voto) è stata un fulmine a ciel sereno. La conduttrice si è sentita pugnalata alle spalle non solo dall’influencer, che ha sempre consolato e protetto, ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Nelle ultime ore nella Casa del Grande Fratello Vip 5 è successo di tutto. L’zia tra Tommaso Zorzi, Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando sembra al capolinea, con quest’ultima che cerca il conforto di Filippo Nardi e Andrea Zelletta. E se Nardi non sopporta la Ruta, la Orlandi ha diversi conti in sospeso con un’altra nuova entrata, Samantha De Grenet. Ma non finisce qui, perché anche le amiche Rosalinda Cannavò (Adua Del Vesco) e Dayane Mello hanno avuto un duro confronto, mentre Cristiano Malgioglio dà segni di insofferenza. Si spacca l’alleanza della stanza blu: Stefania tradita da Tommaso e Maria Teresa C’era da aspettarselo: la decisione di Tommaso Zorzi di nominare Stefania Orlando (che comunque non è al tele-voto) è stata un fulmine a ciel sereno. La conduttrice si è sentita pugnalata alle spalle non solo dall’influencer, che ha sempre consolato e protetto, ...

GrandeFratello : Dayane e Rosalinda VS tutti: le due migliori amiche si trovano sistematicamente in conflitto con la maggior parte d… - kuzzi79 : RT @Vince7914: Quando inizia il nuovo show 'chi vuol essere vaccinato'? Visto la corsa che stanno facendo per vaccinarsi tutti in diretta t… - Malikariola : RT @Vince7914: Quando inizia il nuovo show 'chi vuol essere vaccinato'? Visto la corsa che stanno facendo per vaccinarsi tutti in diretta t… - lobbizen991 : RT @Vince7914: Quando inizia il nuovo show 'chi vuol essere vaccinato'? Visto la corsa che stanno facendo per vaccinarsi tutti in diretta t… - carlossartori19 : RT @Vince7914: Quando inizia il nuovo show 'chi vuol essere vaccinato'? Visto la corsa che stanno facendo per vaccinarsi tutti in diretta t… -