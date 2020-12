Genoa-Milan, Pioli: “Iniziamo a subire troppi gol. Rinnovo? Sto bene così” (Di giovedì 17 dicembre 2020) Genoa-Milan ULTIME NEWS - Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato ai microfoni di 'DAZN' al termine di Genoa-Milan a 'Marassi'. Le sue dichiarazioni Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di giovedì 17 dicembre 2020)ULTIME NEWS - Stefano, tecnico rossonero, ha parlato ai microfoni di 'DAZN' al termine dia 'Marassi'. Le sue dichiarazioni Pianeta

AntoVitiello : Nonostante le difficoltà della gara con il Genoa (una delle più complicate fin qui), per il #Milan sono 14 partite… - SuperSportTV : #SerieA - RESULTS: Verona 1-2 Sampdoria Spezia 2-2 Bologna Genoa 2-2 Milan Fiorentina 1-1 Sassuolo Parma 0-0 Cagli… - SkySport : GENOA-MILAN 2-2 Risultato finale ? ? #Destro (47') ? #Calabria (52') ? #Destro (60') ? #Kalulu (83') ? ?… - MilanPress_it : L’analisi di #Maran dopo il pareggio comtro il #Milan ?? #GenoaMilan - auro_milan : @ferrix88 Non ho detto che sia giusto mandare a cagare l’arbitro. È vero che alcuni possono e altri no. Oggi un gio… -