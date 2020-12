Firenze, cadaveri fatti a pezzi: trovata la quarta valigia. Sentita la figlia della coppia (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Dorina Pasho , figlia della coppia i cui corpi sono stati trovati a pezzi in alcune valigie in un campo a Firenze , viene Sentita in caserma a Firenze dai carabinieri nell'ambito della morte dei ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Dorina Pasho ,i cui corpi sono stati trovati ain alcune valigie in un campo a, vienein caserma adai carabinieri nell'ambitomorte dei ...

