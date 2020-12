Covid, altri due decessi nel comune di Torre del Greco (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre del Greco (Na) – Il comune di Torre del Greco rimane l’osservato speciale nella lotta al Covid-19. Nella giornata di ieri la città del corallo ha registrato i decessi di due persone di 83 e 62 anni. A renderlo noto è il Centro Operativo Comunale, il quale specifica che una delle due persone era in isolamento domiciliare, mentre l’altra in regime ospedaliero. “Esprimo massima vicinanza alle famiglie dei nostri concittadini scomparsi – ha detto il sindaco, Giovanni Palomba –. Il mio sincero cordoglio, unito a quello dell’intera Amministrazione comunale, va ai rispettivi parenti“. Intanto il comune segnala altri 7 casi di positività. Sono 31, invece, i cittadini attualmente ricoverati in ospedale, ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutodel(Na) – Ildidelrimane l’osservato speciale nella lotta al-19. Nella giornata di ieri la città del corallo ha registrato idi due persone di 83 e 62 anni. A renderlo noto è il Centro Operativo Comunale, il quale specifica che una delle due persone era in isolamento domiciliare, mentre l’altra in regime ospedaliero. “Esprimo massima vicinanza alle famiglie dei nostri concittadini scomparsi – ha detto il sindaco, Giovanni Palomba –. Il mio sincero cordoglio, unito a quello dell’intera Amministrazione comunale, va ai rispettivi parenti“. Intanto ilsegnala7 casi di positività. Sono 31, invece, i cittadini attualmente ricoverati in ospedale, ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid altri due Coronavirus, altri due decessi a Torre del Greco NapoliToday Incidente in autostrada: dopo i feriti positivi, gli agenti della Polstrada sono isolati

Gli effetti postumi dello scontro sulla Gorizia-Villesse: due poliziotti costretti a casa per 14 giorni e tre in attesa di tampone ...

Il virus fa la prima vittima tra i medici del San Martino, muore l’oculista Saccà

Genova – Il Covid-19 se lo è portato via in quindici giorni, dopo che il virus sembrava averlo attaccato in una forma che non destava preoccupazioni. Febbre alta, ma nessun altro sintomo. Invece le co ...

