Corriere | “Il Napoli prova a capire chi è davvero | l’Inter vuole sapere fin dove può arrivare”

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Staserae ilsi affronteranno in campionato. Ildella Sera presenta la sfida, importantissima per entrambe le squadre. “I punti sul campo sono gli stessi, ma se perè il momento di crescere negli scontri diretti, per ilè l’esame di riparazione, dopo aver sbagliato quello in casa con il Milan e non essersi presentato sul campo della Juventus. Certo in mezzo c’è stata la grandecon la Roma e Gattuso arriva da tre successi di fila. Si sfidano due squadre in salute, con obiettivi non troppo diversi”. Si sfideranno due reparti offensivi in salute. Quello delè il migliore attacco del campionato, con 29 gol, a cui segue, appunto, il, con 26. Il campionato è equilibrato ed è chiaro che gli scontri ...