Bonus Tv 2020: come e perchè utilizzarlo (ecco come scaricare il modulo) (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Grazie al Bonus Tv 2020 sono stati acquistati 300 mila apparecchi tra tv e decoder e erogati 15 milioni di euro. L'agevolazione è partita il 18 dicembre 2019 e terminerà alla fine del 2022. Il Bonus Tv, ha permesso l'incremento degli acquisti sui televisori con i nuovi standard trasmissivi (DVBT-2/HEVC), operativi da metà del 2022. L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Bonus Tv 2020: cos’è e come richiederlo

Vediamo di cosa si tratta e i vantaggi di cui potranno godere i beneficiari. Come funziona e a chi spetta il bonus tv Il cosiddetto bonus tv nasce con l’obiettivo di offrire un contributo, a tutti ...

Vediamo di cosa si tratta e i vantaggi di cui potranno godere i beneficiari. Come funziona e a chi spetta il bonus tv Il cosiddetto bonus tv nasce con l'obiettivo di offrire un contributo, a tutti ...