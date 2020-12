Banca Generali scommette sul bitcoin (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Foto: PixabayIl mercato delle criptovalute attrae sempre più anche le banche e nell’ottica di integrare i propri servizi con quelli del mondo del fintech, Banca Generali ha deciso di entrare nel capitale di Conio, la startup fondata nel 2015 che permette di gestire e scambiare monete virtuali, in particolare bitcoin. L’operazione vede la Banca del gruppo triestino come principale investitore nell’ambito di un aumento di capitale di 14 milioni di dollari nell’azienda fintech, con l’ingresso anche di altri soci. Con questa partnership, Banca Generali entra così nel capitale del principale portafoglio digitale italiano per l’acquisto e la gestione di bitcoin, con oltre 150mila wallet gestiti. Inoltre, in base agli accordi di carattere commerciale tra i due partner, ... Leggi su wired (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Foto: PixabayIl mercato delle criptovalute attrae sempre più anche le banche e nell’ottica di integrare i propri servizi con quelli del mondo del fintech,ha deciso di entrare nel capitale di Conio, la startup fondata nel 2015 che permette di gestire e scambiare monete virtuali, in particolare. L’operazione vede ladel gruppo triestino come principale investitore nell’ambito di un aumento di capitale di 14 milioni di dollari nell’azienda fintech, con l’ingresso anche di altri soci. Con questa partnership,entra così nel capitale del principale portafoglio digitale italiano per l’acquisto e la gestione di, con oltre 150mila wallet gestiti. Inoltre, in base agli accordi di carattere commerciale tra i due partner, ...

