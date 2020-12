Zucchero: «Dal duetto con Sting al nuovo album, D.O.C. Deluxe Edition» (Di martedì 15 dicembre 2020) «Io e Sting? Abbiamo fatto insieme diverse cose. Il suo tour, con diverse date di cui sono stato ospite. Questa estate è venuto a trovarmi a Pontremoli; siamo andati a mangiare un gelato in un bar e la foto scattata dal gelataio ha fatto il giro d’Italia. E poi sono stato il padrino di suo figlia Coco. All’inizio non capivo perché l’avesse chiesto a me, il giorno stesso in cui ci siamo conosciuti. Me lo ha spiegato a distanza di tempo: dice che sono una persona genuina, buona e con i piedi per terra». Quando Zucchero apre le porte dei ricordi è una miniera. Perché nella vita del cantautore emiliano – 14 album in studio, qualche decina di migliaia di concerti in tutto il mondo – gli aneddoti si sprecano, tra sconfinate serie di “incontri incredibili” per un qualsiasi altro musicista italiano. Non per Zucchero, che ... Leggi su amica (Di martedì 15 dicembre 2020) «Io e? Abbiamo fatto insieme diverse cose. Il suo tour, con diverse date di cui sono stato ospite. Questa estate è venuto a trovarmi a Pontremoli; siamo andati a mangiare un gelato in un bar e la foto scattata dal gelataio ha fatto il giro d’Italia. E poi sono stato il padrino di suo figlia Coco. All’inizio non capivo perché l’avesse chiesto a me, il giorno stesso in cui ci siamo conosciuti. Me lo ha spiegato a distanza di tempo: dice che sono una persona genuina, buona e con i piedi per terra». Quandoapre le porte dei ricordi è una miniera. Perché nella vita del cantautore emiliano – 14in studio, qualche decina di migliaia di concerti in tutto il mondo – gli aneddoti si sprecano, tra sconfinate serie di “incontri incredibili” per un qualsiasi altro musicista italiano. Non per, che ...

