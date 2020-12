Viabilità Roma Regione Lazio del 15-12-2020 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 15 dicembre 2020)DEL 15 DICEMBREORE 16.20 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO PARTIAMO DALLA PONTINA, UN INCIDENTE PROVOCA CODE DAL RACCORDO A TOR DE’ CENCI, IN DIREZIONE LATINA CON RIPERCUSSIONI SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO CODE A PARTIRE DALLO SVINCOLO COLOMBO SULLA VIA DEL MARE RISOLTO L’INCIDENTE VERIFICATOSI IN PRECEDENZA ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO, IN DIREZIONE OSTIA, LA CIRCONE E’ IN RIPRESA SUL RACCORDO PER LAVORI IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA LE USCITE-FIUMICINO E VIA DEL MARE E PIU’ AVANTI, SEMPRE IN ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO TRA PONTINA E DIRAMAZIONESUD NEL SENSO OPPOSTO, IN INTERNA, CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA, A SEGUIRE TRA ...