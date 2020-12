Vaccino covid: la Merkel vuole via libera entro Natale (Di martedì 15 dicembre 2020) Da giorni a Londra è iniziata la vaccinazione anti covid. Nel resto dell’Europa si attende ancora il via libera. Così Angela Merkel ha deciso di esporsi facendo pressioni sull’Ema e sui vertici dell’Unione Europea. L’obiettivo è ottenere un’accelerazione nella procedura di approvazione del Vaccino anti-covid Pfizer-BionNtech. Lo riferisce il quotidiano Bild. La cancelliera Angela Merkel puntano ad anticipare l’approvazione del Vaccino al 23 dicembre, anziché il 29 come attualmente previsto. Una mossa per accorciare i tempi in vista della massiccia campagna vaccinale che dovrebbe iniziare dal prossimo mese in tutta Europa inclusa l’Italia. L’obiettivo realistico entro l’estate riuscire a vaccinare tutti gli italiani e gli europei. E si spera di ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 15 dicembre 2020) Da giorni a Londra è iniziata la vaccinazione anti. Nel resto dell’Europa si attende ancora il via. Così Angelaha deciso di esporsi facendo pressioni sull’Ema e sui vertici dell’Unione Europea. L’obiettivo è ottenere un’accelerazione nella procedura di approvazione delanti-Pfizer-BionNtech. Lo riferisce il quotidiano Bild. La cancelliera Angelapuntano ad anticipare l’approvazione delal 23 dicembre, anziché il 29 come attualmente previsto. Una mossa per accorciare i tempi in vista della massiccia campagna vaccinale che dovrebbe iniziare dal prossimo mese in tutta Europa inclusa l’Italia. L’obiettivo realisticol’estate riuscire a vaccinare tutti gli italiani e gli europei. E si spera di ...

