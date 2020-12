The Witcher: la showrunner svela l'imbarazzante retroscena dell'audizione di Anya Chalotra (Di martedì 15 dicembre 2020) Anya Chalotra è una delle protagoniste di The Witcher, la fortunata serie tv Netflix, e la showrunner Lauren S. Hissrich ha condiviso una simpatica e imbarazzante storia su di lei durante le audizioni. Anya Chalotra e il suo personaggio Yennefer di Vengerberg rubano spesso e volentieri la scena in The Witcher al protagonista Henry Cavill, ma la showrunner Lauren S. Hissrich ha raccontato un imbarazzante episodio accaduto durante le audizioni, che dimostra come l'attrice sia una vera e propria diva. Per congratularsi con Anya Chalotra dopo la vittoria del Breakout STARmeter Award di IMDb proprio per The Witcher, Lauren S. Hissrich ha condiviso su Twitter ... Leggi su movieplayer (Di martedì 15 dicembre 2020)è unae protagoniste di The, la fortunata serie tv Netflix, e laLauren S. Hissrich ha condiviso una simpatica estoria su di lei durante le audizioni.e il suo personaggio Yennefer di Vengerberg rubano spesso e volentieri la scena in Theal protagonista Henry Cavill, ma laLauren S. Hissrich ha raccontato unepisodio accaduto durante le audizioni, che dimostra come l'attrice sia una vera e propria diva. Per congratularsi condopo la vittoria del Breakout STARmeter Award di IMDb proprio per The, Lauren S. Hissrich ha condiviso su Twitter ...

wireditalia : In attesa del Natale e dei nuovi episodi in arrivo nel corso del 2021, c’è un’iniziativa che, dal 16 al 21 dicembre… - cinemaniaco_fb : ?????????????? The Witcher: la showrunner svela l'imbarazzante retroscena dell'audizione di Anya Chalotra… - antocalderone : Arriva il Witchmas con le anticipazioni sulla seconda stagione di The Witcher - SenhorMaikai : @Ulquiorra2B pega the witcher 3 sei la - cinemaniaco_fb : ?????????????? Natale con The Witcher: dal 16 al 21 dicembre si festeggia il Witchmas, trailer in arrivo?… -