Sud | Conte | ' questione meridionale c' è ancora | interventi più incisivi'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 15 dicembre 2020) Roma, 15 dic. (Adnkronos) - "Purtroppo la, l'arretratezza economica e sociale del Mezzogiorno, non sono statesradicate a tutt'oggi, anzi una recrudescenza ci obbliga a discutere di nuovi piùrisolutori". Così il premier Giuseppeintervenendo all'evento 'Next Generation Italia - Un nuovo Sud a 70 anni dalla Cassa per il Mezzogiorno'. Il divario tra Nord e Sud del Paese diventa "sempre più preoccupante anche per effetto della pandemia".