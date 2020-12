Seduta positiva in Europa | Piazza Affari inclusa

Leggi su quifinanza

(Di martedì 15 dicembre 2020) (Teleborsa) – Lieve aumento per il FTSE MIB, al pari delle principali Borse Europee. Sui mercati prevale una certa prudenza a causa dell’emergenza sanitaria che sta costringendo diversi paesi a reimporre restrizioni, smorzando di fatto le speranze legate alla realizzazione di un vaccino contro il coronavirus. Sul mercato valutario, l’Euro / Dollaro USA è stabile a 1,216. Segno più per l’oro, che mostra un aumento dell’1,02%.sulla parità per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che si attesta a 46,93 dollari per barile. Sulla parità lo spread, che rimane a quota +111 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,50%. Tra gli indici di Eurolandia si muove in modesto rialzo Francoforte, evidenziando un incremento dello 0,55%, bilancio positivo per Londra, che vanta un progresso dello 0,31%. Sostanzialmente tonico Parigi, che registra ...