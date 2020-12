Salvini a caccia di trasformisti: 'Bastano 20 persone di buona volontà per un governo di destra' (Di martedì 15 dicembre 2020) Salvini, ormai alla frutta, ci prova: è davvero convinto che ciò che serve al paese, in questo momento, è un governo nuovo, una crisi, una mancanza di leadership, tutte quelle burocrazie e capriole ... Leggi su globalist (Di martedì 15 dicembre 2020), ormai alla frutta, ci prova: è davvero convinto che ciò che serve al paese, in questo momento, è unnuovo, una crisi, una mancanza di leadership, tutte quelle burocrazie e capriole ...

Salvini a caccia di trasformisti: "Bastano 20 persone di buona volontà per un governo di destra"

Quei finti kamikaze delle urne anticipate

Sul caccia «zero» alla sua destra vola Dario Franceschini ... La stessa sfiga che aveva perseguitato un anno prima un altro kamikaze, Matteo Salvini. Di lui si disse che fu tutta colpa dei mojito del ... Salvini a caccia di trasformisti: "Bastano 20 persone di buona volontà per un governo di destra"

"Ritengo più serio nei confronti degli italiani, che o questo governo fa votare gli italiani, oppure il centrodestra fa cinque prosposte su scuola, lavoro, pensioni, tasse" ha detto il leader della Le ... Sul caccia «zero» alla sua destra vola Dario Franceschini ... La stessa sfiga che aveva perseguitato un anno prima un altro kamikaze, Matteo Salvini. Di lui si disse che fu tutta colpa dei mojito del ..."Ritengo più serio nei confronti degli italiani, che o questo governo fa votare gli italiani, oppure il centrodestra fa cinque prosposte su scuola, lavoro, pensioni, tasse" ha detto il leader della Le ...