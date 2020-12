Riscontrati problemi app PostePay con aggiornamento in corso (Di martedì 15 dicembre 2020) Bisogna concentrarsi anche su problemi app PostePay oggi 15 dicembre. Giornata complicata, dunque, per i server di Poste Italiane, dopo le anomalie riscontrate stamane con BancoPosta e alcune precisazioni che abbiamo condiviso con voi alcuni giorni fa a proposito della sua carta prepagata rispetto alla questione CashBack. Va detto che, secondo le informazioni che ho raccolto fino al momento della pubblicazione dell’articolo, quello in corso non dovrebbe essere un vero e proprio down. Cosa sappiamo sui problemi app PostePay con aggiornamento in corso Perché ho fatto questa premessa? Stando ad un test che ho effettuato poco fa, al momento dell’apertura dell’applicazione quelli che si palesano davanti ai miei occhi non sono autentici problemi app ... Leggi su optimagazine (Di martedì 15 dicembre 2020) Bisogna concentrarsi anche suappoggi 15 dicembre. Giornata complicata, dunque, per i server di Poste Italiane, dopo le anomalie riscontrate stamane con BancoPosta e alcune precisazioni che abbiamo condiviso con voi alcuni giorni fa a proposito della sua carta prepagata rispetto alla questione CashBack. Va detto che, secondo le informazioni che ho raccolto fino al momento della pubblicazione dell’articolo, quello innon dovrebbe essere un vero e proprio down. Cosa sappiamo suiappconinPerché ho fatto questa premessa? Stando ad un test che ho effettuato poco fa, al momento dell’apertura dell’applicazione quelli che si palesano davanti ai miei occhi non sono autenticiapp ...

