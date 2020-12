‘Nola Business Park’ | affidata alla 012 Factory la gestione dell’innovation hub

Leggi su anteprima24

(Di martedì 15 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSebastian Caputo, CEO di 012, Innovation Hub con sede a Caserta e incubatore di startup certificato dal Ministero dello Sviluppo Economico, è intervenuto nell’ambito dell’evento lancio del NolaPark, Innovation Hub di CIS e Interporto Campano. In stretta sinergia tra Istituzioni, infrastrutture logistiche, terziario avanzato, servizi e retail nasce il Distretto che raggrupperà aziende che operano in vari settori. 012, in linea con i propri obiettivi e nell’ottica dell’impegno profuso da anni come catalizzatore dello sviluppo socio-economico del territorio, supporterà le aziende per il processo di trasformazione digitale. 012contribuirà ai processi di rinnovamento tecnologico attraverso servizi e strumenti destinati alle aziende attualmente presenti ...