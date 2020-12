Natale, Conte: “Necessarie nuove restrizioni per le feste. Dobbiamo scongiurare a ogni costo una terza ondata” (Di martedì 15 dicembre 2020) “Ci stiamo riflettendo in queste ore. Dobbiamo scongiurare a ogni costo una terza ondata, perché sarebbe devastante anche sul piano della perdita di vite umane“. Di fronte al numero quotidiano dei morti da Covid-19 e alle immagini degli assembramenti nello scorso weekend, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte conferma che per Natale è “necessaria qualche ulteriore misura restrittiva“. In un’intervista a La Stampa, chiarisce che il governo ha già “predisposto un piano dedicato specificamente alle festività natalizie, anche alla luce dei suggerimenti del Comitato tecnico scientifico“, ma ora serve un passo in più. D’altronde gli esperti sono stati chiari: “Bisogna estendere le misure, altrimenti a gennaio saremo nei guai”. La linea dura è condivisa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 15 dicembre 2020) “Ci stiamo riflettendo in queste ore.una, perché sarebbe devastante anche sul piano della perdita di vite umane“. Di fronte al numero quotidiano dei morti da Covid-19 e alle immagini degli assembramenti nello scorso weekend, il presidente del Consiglio Giuseppeconferma che perè “necessaria qualche ulteriore misura restrittiva“. In un’intervista a La Stampa, chiarisce che il governo ha già “predisposto un piano dedicato specificamente alle festività natalizie, anche alla luce dei suggerimenti del Comitato tecnico scientifico“, ma ora serve un passo in più. D’altronde gli esperti sono stati chiari: “Bisogna estendere le misure, altrimenti a gennaio saremo nei guai”. La linea dura è condivisa ...

ricpuglisi : Meraviglioso cambiamento di @Corriere, @repubblica e @LaStampa che ritornano iper-pessimiste su assembramenti, zona… - Agenzia_Ansa : Il Comitato tecnico scientifico durante la riunione con il premier Giuseppe Conte ha suggerito di rafforzare le mis… - ricpuglisi : La qualità dell'azione del governo Conte sta peggiorando di giorno in giorno. In pratica nelle vacanze di Natale n… - GudAtram : RT @ricpuglisi: Meraviglioso cambiamento di @Corriere, @repubblica e @LaStampa che ritornano iper-pessimiste su assembramenti, zona rossa p… - AMarco1987 : Conte annuncia nuove restrizioni per Natale e assicura che il governo non corre rischi -