Napoli, Vomero: a dieci giorni dal Natale luminarie solo in via Cilea (Di martedì 15 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – "A dieci giorni dal giorno di Natale purtroppo ad essere addobbato con le caratteristiche luminarie, nell'ambito della municipalità 5, che comprende i quartieri partenopei del Vomero e dell'Arenella, è solo un tratto di via Cilea. Le altre strade e piazze dell'area in questione sono al momento del tutto prive di addobbi riconducibili alle festività natalizie". A ritornare sulla questione è Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari. "Non era mai accaduto in passato – sottolinea Capodanno – che, a pochi giorni dalle festività natalizie, il Vomero, area commerciale per antonomasia del capoluogo partenopeo, con circa 1.600 esercizi commerciali a posto fisso su due chilometri quadrati di superficie, ...

