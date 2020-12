Napoli, Osimhen vola in Belgio per provare ad anticipare il rientro in campo (Di martedì 15 dicembre 2020) Come riporta il Corriere dello Sport, Victor Osimhen è volato in Belgio per curarsi ed anticipare il recupero Victor Osimhen è volato in Belgio per curare il problema alla spalla e provare a tornare prima di Natale. Lo riporta il Corriere dello Sport che offre maggiori dettagli sul viaggio del nigeriano. L’attaccante si è recato al centro “Move to Cure” di Lieven Maesschalck storico fisioterapista della Nazionale belga nonché consulente del Milan proprio ai tempi di Gattuso. È stato Osimhen ad aver chiesto e ottenuto l’autorizzazione per il viaggio nelle Fiandre: sia perché il Napoli gioca praticamente ogni tre giorni e i compagni sono sistematicamente impegnati altrove, sia e soprattutto per dedicare l’intera giornata ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 15 dicembre 2020) Come riporta il Corriere dello Sport, Victorto inper curarsi edil recupero Victorto inper curare il problema alla spalla ea tornare prima di Natale. Lo riporta il Corriere dello Sport che offre maggiori dettagli sul viaggio del nigeriano. L’attaccante si è recato al centro “Move to Cure” di Lieven Maesschalck storico fisioterapista della Nazionale belga nonché consulente del Milan proprio ai tempi di Gattuso. È statoad aver chiesto e ottenuto l’autorizzazione per il viaggio nelle Fiandre: sia perché ilgioca praticamente ogni tre giorni e i compagni sono sistematicamente impegnati altrove, sia e soprattutto per dedicare l’intera giornata ...

sportli26181512 : Osimhen in Belgio, il #Napoli l'aspetta: L'attaccante nigeriano si cura ad Anversa e spera di rientrare con il Tori… - _SiGonfiaLaRete : Il rientro di #Osimhen: il nigeriano vuole giocare ma il #Napoli mostra prudenza - angeloranieri99 : RT @BombeDiVlad: ???? #Napoli, #Osimhen è in Belgio: la data del possibile rientro in campo L'attaccante nigeriano scalpita e si affida ad… - Pall_Gonfiato : #Napoli, #Osimhen è volato in Belgio: si allontana il suo ritorno in campo - cmdotcom : #Napoli , #Osimhen vola in Belgio per completare il recupero: torna dopo Natale -