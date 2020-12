Mistero a Firenze | cadaveri fatti a pezzi nelle valigie | serial killer o setta satanica?

Leggi su teleclubitalia

(Di martedì 15 dicembre 2020) E’ giallo a: deisono stati trovati in alcune. Ieri in un terreno è stata ritrovata una terza valigia con all’interno i resti di una donna. In particolare, si tratterebbe di un tronco umano in avanzato stato di decomposizione. Nello stesso campo, giovedì e venerdì sono state trovate altre duecontenenti L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.