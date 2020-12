Meghan Markle diventa imprenditrice: ha investito in una startup femminile e solidale (Di martedì 15 dicembre 2020) Meghan Markle può fregiarsi di un nuovo titolo: imprenditrice nel mondo delle startup. La prestigiosa rivista Fortune ha annunciato che la moglie del principe Harry ha investito in Clevr Blends, una piccola impresa emergente tutta al femminile. L’azienda, che ha sede a Montecito, California (dove vivono i Sussex) ed è gestita dalla cofondatrice Hannah Mendoza, produce latte d’avena istantaneo potenziato con super alimenti e dona l’1% delle entrate alle organizzazioni che lottano per la giustizia alimentare negli Stati Uniti. Leggi su vanityfair (Di martedì 15 dicembre 2020) Meghan Markle può fregiarsi di un nuovo titolo: imprenditrice nel mondo delle startup. La prestigiosa rivista Fortune ha annunciato che la moglie del principe Harry ha investito in Clevr Blends, una piccola impresa emergente tutta al femminile. L’azienda, che ha sede a Montecito, California (dove vivono i Sussex) ed è gestita dalla cofondatrice Hannah Mendoza, produce latte d’avena istantaneo potenziato con super alimenti e dona l’1% delle entrate alle organizzazioni che lottano per la giustizia alimentare negli Stati Uniti.

infoitcultura : Meghan Markle, l’uscita particolare del Principe Harry sulla loro vita a Los Angeles - infoitcultura : Meghan Markle esalta gli eroi del Covid: «Realtà devastante, ma si sono rimboccati le maniche» - infoitcultura : Meghan Markle dopo l’aborto torna in tv e parla agli USA - infoitcultura : Meghan Markle vicina alle donne: investe in una startup tutta al femminile - lillydessi : Meghan Markle compare a sorpresa sulla CNN e copia il look a Kate Middleton - DiLei -