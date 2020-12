Marittimi fermi a causa della pandemia, la petizione al governo per sostenere i lavoratori: “Invisibili ed esclusi dai sussidi. Conte ci ascolti” (Di martedì 15 dicembre 2020) C’è chi si è ritrovato per mesi senza lavoro, né possibilità di accedere ai ristori governativi legati al Covid19. O chi è rimasto bloccato in nave, in attesa di rimpatrio per mesi, non senza rischi sanitari. E soprattutto chi, tra contratti di lavoro ‘congelati’ dalle compagnie di crociera e personale ridotto al minimo, oggi ne paga ancora le conseguenze. A raccontare le difficoltà del settore marittimo sono due lavoratori siciliani, ‘portavoce’ di un gruppo di membri d’equipaggio e ufficiali italiani, che hanno lanciato una petizione sulla piattaforma Change.org alla quale hanno aderito circa 35mila persone, in attesa di essere ricevuti al ministero dei Trasporti a Roma: “Il nostro settore è in forte crisi, paghiamo mesi di stop. Ora con l’ultimo dpcm le navi saranno di nuovo ferme (durante le festività natalizie fino al 6 gennaio, ndr), ma noi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 15 dicembre 2020) C’è chi si è ritrovato per mesi senza lavoro, né possibilità di accedere ai ristori governativi legati al Covid19. O chi è rimasto bloccato in nave, in attesa di rimpatrio per mesi, non senza rischi sanitari. E soprattutto chi, tra contratti di lavoro ‘congelati’ dalle compagnie di crociera e personale ridotto al minimo, oggi ne paga ancora le conseguenze. A raccontare le difficoltà del settore marittimo sono duesiciliani, ‘portavoce’ di un gruppo di membri d’equipaggio e ufficiali italiani, che hanno lanciato unasulla piattaforma Change.org alla quale hanno aderito circa 35mila persone, in attesa di essere ricevuti al ministero dei Trasporti a Roma: “Il nostro settore è in forte crisi, paghiamo mesi di stop. Ora con l’ultimo dpcm le navi saranno di nuovo ferme (durante le festività natalizie fino al 6 gennaio, ndr), ma noi ...

