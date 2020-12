Maradona e quel gol di testa in tuffo alla Sampdoria, sembrasti uscito dall’erba (Di martedì 15 dicembre 2020) Altre e numerose meraviglie avevi fatto sul prato di Fuorigrotta, nella cornice del pubblico devoto, nelle domeniche sonore, le giocate più incantevoli che avessimo mai visto. Una stella filante, su punizione, nella porta dello juventino Tacconi trasformandolo in una statua di sale. Un pallonetto a tu per tu col portiere milanista Giovannino Galli. Da sotto le tribune, e da 50 metri, il lungo coriandolo che andò ad adagiarsi nella porta del laziale Orsi. Dall’altra parte, dal lato dei distinti e davanti alla curva B, quasi vicino alla bandierina del corner, la traiettoria spaziale di un lungo pallone che si infilò nell’angolo opposto della porta dell’udinese Brini. Il gran gol in corsa all’Olimpico contro il romanista Tancredi. La rovesciata da terra a Pescara col pallone impossibile spedito nella rete abruzzese. Il gol di destro, di destro!, dopo un ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 15 dicembre 2020) Altre e numerose meraviglie avevi fatto sul prato di Fuorigrotta, nella cornice del pubblico devoto, nelle domeniche sonore, le giocate più incantevoli che avessimo mai visto. Una stella filante, su punizione, nella porta dello juventino Tacconi trasformandolo in una statua di sale. Un pallonetto a tu per tu col portiere milanista Giovannino Galli. Da sotto le tribune, e da 50 metri, il lungo coriandolo che andò ad adagiarsi nella porta del laziale Orsi. Dall’altra parte, dal lato dei distinti e davanticurva B, quasi vicinobandierina del corner, la traiettoria spaziale di un lungo pallone che si infilò nell’angolo opposto della porta dell’udinese Brini. Il gran gol in corsa all’Olimpico contro il romanista Tancredi. La rovesciata da terra a Pescara col pallone impossibile spedito nella rete abruzzese. Il gol di destro, di destro!, dopo un ...

napolista : Maradona e quel gol di testa in tuffo alla Sampdoria, sembrasti uscito dall’erba Altre e numerose meraviglie hai f… - COSIMOGIANCIPO1 : @RaiSport Paolo Rossi, ha quasi vinto da solo il mondiale( con giocatori in quel mondiale del calibro di Maradona,… - FCM2001 : Ciccio Baiano a FCM: 'Io, Maradona e quel sogno di tornare a Foggia' - - Non_stressateci : Ma educazione fisica vuole farci vedere Maradona, vaffanculo voi e quel misogino - 10d5b3ddb4564a2 : @Eliana__p @bbbnzl30 Casi covid Campania 25/11: 2815. In quel giorno sono iniziati gli assembramenti a Napoli a seg… -