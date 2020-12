Istat, prezzi novembre confermano quadro deflazionistico (Di martedì 15 dicembre 2020) (Teleborsa) – A novembre si conferma il quadro deflazionistico dei prezzi al consumo consolidatosi nei mesi precedenti. I beni energetici si confermano in flessione sia nella componente regolamentata sia in quella non regolamentata, mentre i prezzi del cosiddetto carrello della spesa mostrano una crescita più sostenuta. Lo rileva l’Istat spiegando che “è l’ampiezza della diminuzione dei primi che continua però a prevalere, determinando così, per il settimo mese consecutivo, un’inflazione negativa, come accaduto nel 2016 tra i mesi di febbraio e agosto”. Nel mese di novembre, l’Istituto di statistica stima che l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, registri una diminuzione dello ... Leggi su quifinanza (Di martedì 15 dicembre 2020) (Teleborsa) – Asi conferma ildeial consumo consolidatosi nei mesi precedenti. I beni energetici siin flessione sia nella componente regolamentata sia in quella non regolamentata, mentre idel cosiddetto carrello della spesa mostrano una crescita più sostenuta. Lo rileva l’spiegando che “è l’ampiezza della diminuzione dei primi che continua però a prevalere, determinando così, per il settimo mese consecutivo, un’inflazione negativa, come accaduto nel 2016 tra i mesi di febbraio e agosto”. Nel mese di, l’Istituto di statistica stima che l’indice nazionale deial consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, registri una diminuzione dello ...

Per la prima nella sua storia ormai quasi trentennale (dal 1993), l'adeguamento biennale delle multe stradali all'inflazione potrebbe portare ad un ribasso. Multe meno care dunque nel 2021, anno in cu ...

(Teleborsa) - A novembre si conferma il quadro deflazionistico dei prezzi al consumo consolidatosi nei mesi precedenti. I beni energetici si confermano in flessione sia nella componente regolamentata sia in quella non regolamentata, mentre i prezzi del cosiddetto carrello della spesa mostrano una crescita più sostenuta. Lo rileva l'Istat spiegando che "è l'ampiezza della diminuzione dei primi che continua però a prevalere, determinando così, per il settimo mese consecutivo, un'inflazione negativa, come accaduto nel 2016 tra i mesi di febbraio e agosto". Nel mese di novembre, l'Istituto di statistica stima che l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, registri una diminuzione dello ...