Imu | domani seconda rata | gli scenari dopo il Dl ristori

(Di martedì 15 dicembre 2020) Si tocca ai pagamenti per gli italiani,si parte con ladell’Imu anche se si aprono nuovicol Dl. imu (web source)In Italia ecco chescatta il pagamento delladell’Imu. Un appuntamento importante al quale gli italiani mancherebbero ben volentieri. Ma purtroppo non ci si può ritirare indietro. Ecco quindi che i proprietari di seconde case o immobili classificati di lusso dovranno recarsi alla cassa per il consueto pagamento all’erario dell’Imposta municipale unica che vale complessivamente circa 16 miliardi di euro. Leggi qui —> Le pandemie più devastanti della storia: potrebbero competere con il coronavirus Leggi qui –> Effetto lockdown: come superare le ansie da pandemia Di ...

Alessandrameucc : RT @Confedilizia_: Domani si paga l'Imu (se si trovano i soldi) - gspazianitesta : RT @Confedilizia_: Domani si paga l'Imu (se si trovano i soldi) - mariasole813 : RT @conteDartagnan: Quindi secondo i lungimiranti del governo è giusto depenalizzare chi si inguappa milioni di euro di tasse di soggiorno… - Confedilizia_ : Domani si paga l'Imu (se si trovano i soldi) - Piergiulio58 : Imu 2020, domani scadenza seconda rata: cosa c'è da sapere. -

«Usare le seconde case? Non si può. Liberare i propri immobili da inquilini che non pagano da mesi? E’ vietato, così come riscuotere. L’unica cosa che possiamo fare è pagare le tasse. Sempre e senza s ...Mercoledì 16 dicembre scade il termine per il pagamento del saldo IMU. Spiegano dall'ufficio Tributi del Comune di Vaglia: L’Ufficio Tributi è a disposizione dei contribuenti per qualsiasi necessità ( ...