Giuseppe Ippolito Cts Attenzione sotto Natale o marzo 2021 come quello del 2020

(Di martedì 15 dicembre 2020) Il direttore scientifico dello Spallanzanial Corriere: "Stiamo ripetendo l’errore fatto in estate, la storia non ha insegnato nulla"

Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dello Spallanzani, componente del Comitato tecnico scientifico (Cts), in una intervista al Corriere della Sera, a proposito della pandemia da Covid19, delle ...Il direttore scientifico dello Spallanzani Giuseppe Ippolito al Corriere: “Stiamo ripetendo l’errore fatto in estate, la storia non ha insegnato nulla” Giuseppe Ippolito lancia l’allarme: se non ...