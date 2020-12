Gf Vip: Giacomo Urtis si intrufola nel letto di Tommaso Zorzi il web insorge (Di martedì 15 dicembre 2020) Vediamo insieme che cosa è successo nelle ultime ore e perché Giacomo Urtis si è messo nel letto con Tommaso Zorzi ed il web è insorto. Lui ha iniziato il suo percorso nella casa del Grande Fratello Vip, quando era già iniziato il programma, stiamo parlando del famoso medico chirurgo Giacomo Urtis. Vediamo insieme che L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 15 dicembre 2020) Vediamo insieme che cosa è successo nelle ultime ore e perchési è messo nelconed il web è insorto. Lui ha iniziato il suo percorso nella casa del Grande Fratello Vip, quando era già iniziato il programma, stiamo parlando del famoso medico chirurgo. Vediamo insieme che L'articolo proviene da Leggilo.org.

