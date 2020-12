Formazioni ufficiali Salernitana-Lecce | Serie B 2020 2021

Leggi su sportface

(Di martedì 15 dicembre 2020) Ledi, match valido per la dodicesima giornata di. Tutto pronto allo stadio Arechi per questo scontro di altissima classifica tra due squadre del sud Italia particolarmente ambiziose. Appuntamento fissato per le ore 21 di martedì 15 dicembre, chi riuscirà ad avere la meglio? Di seguito le scelte dei due tecnici.: in attesa: in attesa SportFace.