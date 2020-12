Fiorentina, Prandelli: “Domani vedremo una squadra diversa” (Di martedì 15 dicembre 2020) “Vorrei vedere una squadra che si rende conto che siamo in una situazione molto delicata. Il primo obiettivo deve essere non subire. I giocatori sono convinti di poter uscire da questa situazione se siamo uniti. Domani vedremo una Fiorentina diversa dalle ultime. Domani partita in cui affronteremo una delle squadre migliori del campionato, che gioca con concetti precisi e chiari. Dovremo tirare fuori tutte le energie possibili mantenendo attenzione tattica e avendo irruenza fisica”. Lo ha detto Cesare Prandelli in conferenza stampa alla vigilia di Fiorentina-Sassuolo, gara valevole per la dodicesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. “Ho condiviso in pieno la decisione di questo ritiro e anche i giocatori lo hanno accettato convinti, sapendo ... Leggi su sportface (Di martedì 15 dicembre 2020) “Vorrei vedere unache si rende conto che siamo in una situazione molto delicata. Il primo obiettivo deve essere non subire. I giocatori sono convinti di poter uscire da questa situazione se siamo uniti.unadalle ultime.partita in cui affronteremo una delle squadre migliori del campionato, che gioca con concetti precisi e chiari. Dovremo tirare fuori tutte le energie possibili mantenendo attenzione tattica e avendo irruenza fisica”. Lo ha detto Cesarein conferenza stampa alla vigilia di-Sassuolo, gara valevole per la dodicesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. “Ho condiviso in pieno la decisione di questo ritiro e anche i giocatori lo hanno accettato convinti, sapendo ...

