Fabio Volo contro Fedez: «La beneficenza si fa in silenzio» (e la risposta del rapper) (Di martedì 15 dicembre 2020) A ventiquattro ore dalla consegna dei regali di Natale di Fedez a cinque sconosciuti decisi dagli utenti del suo canale Twitch, le polemiche non sembrano placarsi. L'ultima in ordine di tempo l'ha sollevata Fabio Volo che, durante la sua trasmissione radiofonica Il Volo del mattino, ha sollevato qualche perplessità sul rapper parlando del valore della riservatezza in materia di beneficenza. «Io divento matto, perché poi ci ritroviamo a parlare di queste cose: aspettate un attimo prima di riprendere la messa in onda, vado giù ad aiutare una vecchietta che attraversa la strada, poi faccio una stories, un post e divento buono per tutti ma con i soldi degli altri» ha commentato Volo sollevando la reazione di Fedez.

