Elisabetta Gregoracci messaggia con l’ex di Pretelli: “Tentata di pubblicare gli screen” (Di martedì 15 dicembre 2020) Elisabetta Gregoraci e l’ex ragazza di Pierpaolo Pretelli, Ariadna, hanno avuto uno scambio di messaggi sui social. La Romero rompe il silenzio. Elisabetta Gregoraci, ormai fuori dalla Casa del Grande Fratello VIP e l’ex ragazza di Pierpaolo Pretelli Ariadna Romero, madre del primo figlio del gieffino, hanno parlato a lungo via messaggio privati su instagram. L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 15 dicembre 2020)Gregoraci eragazza di Pierpaolo, Ariadna, hanno avuto uno scambio di messaggi sui social. La Romero rompe il silenzio.Gregoraci, ormai fuori dalla Casa del Grande Fratello VIP eragazza di PierpaoloAriadna Romero, madre del primo figlio del gieffino, hanno parlato a lungo via messaggio privati su instagram. L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

maicnagioia : RT @_heysestra: Dayane: Oggi ero in ogni video, blocco 1, blocco2... Mi sento molto Elisabetta Gregoracci MORTA ?? #GFVIP - itsmc17 : RT @_heysestra: Dayane: Oggi ero in ogni video, blocco 1, blocco2... Mi sento molto Elisabetta Gregoracci MORTA ?? #GFVIP - Pasqual74999985 : @GrandeFratello tutto falso siete orribili state con le vite delle persone comunque chiudete il cesso gli ascolti… - MaddalenaDicec1 : RT @_heysestra: Dayane: Oggi ero in ogni video, blocco 1, blocco2... Mi sento molto Elisabetta Gregoracci MORTA ?? #GFVIP - Feffe1992 : RT @_heysestra: Dayane: Oggi ero in ogni video, blocco 1, blocco2... Mi sento molto Elisabetta Gregoracci MORTA ?? #GFVIP -