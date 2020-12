Covid, ancora 846 decessi. Rezza: “Dato drammatico, presto per parlare di aperture” (Di martedì 15 dicembre 2020) ROMA – Sono 14.844 i nuovi casi da Covid in Italia nelle ultime 24 ore, con 162.880 tamponi effettuati. Il rapporto positivi/tamponi scende quindi al 9,11% (ieri era 11,6%). Sale ancora il numero dei morti: 846 i decessi da ieri, quando le vittime erano state 491. Il totale dei deceduti arriva a 65.857. Leggi su dire (Di martedì 15 dicembre 2020) ROMA – Sono 14.844 i nuovi casi da Covid in Italia nelle ultime 24 ore, con 162.880 tamponi effettuati. Il rapporto positivi/tamponi scende quindi al 9,11% (ieri era 11,6%). Sale ancora il numero dei morti: 846 i decessi da ieri, quando le vittime erano state 491. Il totale dei deceduti arriva a 65.857.

"Siamo ancora sopra la soglia critica per l'occupazione dei posti in terapia intensiva e di area medica". Lo ha detto il direttore della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, sottoline ... Covid, 14.844 casi e 846 morti:

La situazione Covid in Italia in base al bollettino di oggi 15 dicembre 2020. I nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore sono 14.844, 846 morti. I tamponi effettuati sono ... "Siamo ancora sopra la soglia critica per l'occupazione dei posti in terapia intensiva e di area medica". Lo ha detto il direttore della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, sottoline ...La situazione Covid in Italia in base al bollettino di oggi 15 dicembre 2020. I nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore sono 14.844, 846 morti. I tamponi effettuati sono ...