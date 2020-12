"Con alcuni 'volenterosi' potremmo avere la maggioranza", dice Salvini (Di martedì 15 dicembre 2020) AGI - Se dovesse cadere il governo "o si va a elezioni o il centrodestra ha i numeri, con qualcuno di buona volontà, per guidare un governo e andare avanti". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini su Rete 4. Nel corso della segreteria politica della Lega il senatore ha tracciato la strategia dell'opposizione in un momento difficile per il Governo. Nessuno sconto all'esecutivo: "Prima tolgono il disturbo Renzi, Conte e il Pd e meglio è. Il centrodestra è compatto ed è un'alternativa pronta a governare e aiutare l'Italia", si spiega in una ricostruzione fatta trapelare da fonti leghiste. "Il centrodestra ha proposto soluzioni economiche, mentre il governo parla di rimpasti e poltrone. Migliaia di persone protestano tutti i giorni contro il governo, la Lega e tutto il centrodestra stanno lavorando a un grande Recovery Plan per rilanciare il Paese senza bisogno ... Leggi su agi (Di martedì 15 dicembre 2020) AGI - Se dovesse cadere il governo "o si va a elezioni o il centrodestra ha i numeri, con qualcuno di buona volontà, per guidare un governo e andare avanti". Lo ha detto il leader della Lega, Matteosu Rete 4. Nel corso della segreteria politica della Lega il senatore ha tracciato la strategia dell'opposizione in un momento difficile per il Governo. Nessuno sconto all'esecutivo: "Prima tolgono il disturbo Renzi, Conte e il Pd e meglio è. Il centrodestra è compatto ed è un'alternativa pronta a governare e aiutare l'Italia", si spiega in una ricostruzione fatta trapelare da fonti leghiste. "Il centrodestra ha proposto soluzioni economiche, mentre il governo parla di rimpasti e poltrone. Migliaia di persone protestano tutti i giorni contro il governo, la Lega e tutto il centrodestra stanno lavorando a un grande Recovery Plan per rilanciare il Paese senza bisogno ...

reportrai3 : Civitavecchia, marzo 2020, due navi da crociera sono bloccate in porto con centinaia di passeggeri, alcuni positivi… - UffiziGalleries : Buondì! Oggi la colazione la serviamo dalla Cucina Granducale di #PalazzoPitti, terminata nel 1599 in vista delle n… - emergenzavvf : #Maltempo, proseguono i soccorsi dei #vigilidelfuoco in tutta la provincia di #Belluno per neve e pioggia: continua… - Sonia31370597 : @matteosalvinimi Ma x ché vengono invitati alcuni soggetti nelle trasmissioni? Nn si fa odiens ma si cambia canale.… - LidiaPaolillo : RT @neap_psycho: QUIZ Con i 3 libri di Psycho alcuni hanno fatto confusione, riproviamo. Se sbagliate anche questa, NON andate a fare la sp… -

Ultime Notizie dalla rete : Con alcuni "Con alcuni 'volenterosi' potremmo avere la maggioranza", dice Salvini AGI - Agenzia Giornalistica Italia Saslong e Gran Risa, tutto iniziò così

Tutto ebbe inizio però alla fine degli anni ‘60 quando alcuni pionieri dello sci decisero che l’Alto Adige e la Val Gardena, in particolare, iniziasse quel salto di qualità che oggi la vede ai vertici ... Realme 7i: 149€ fino a domani e Cuffie o SmartBand per i primi 100 acquirenti

Dopo alcune anticipazioni date nei giorni scorsi, ecco che Realme apre ufficialmente la commercializzazione nel nostro paese per il Realme 7i, smartphone che si posiziona all'ingresso del portafoglio ... Tutto ebbe inizio però alla fine degli anni ‘60 quando alcuni pionieri dello sci decisero che l’Alto Adige e la Val Gardena, in particolare, iniziasse quel salto di qualità che oggi la vede ai vertici ...Dopo alcune anticipazioni date nei giorni scorsi, ecco che Realme apre ufficialmente la commercializzazione nel nostro paese per il Realme 7i, smartphone che si posiziona all'ingresso del portafoglio ...