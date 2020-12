Christian De Sica | la terribile malattia che lo colpì da giovane | “Ero tutto giallo in faccia”

DIY02568528 : #montecarlo #casinoroyale #christiandesica #massimoboldi #boldi #eziogreggio #cinepanettone #Cinema #Natale2020… - DIY02568528 : #montecarlo #casinoroyale #christiandesica #massimoboldi #boldi #eziogreggio #cinepanettone #Cinema #Natale2020… - grifondonio : RT @andreastabene_: Ogni volta che il telegiornale nomina Cortina, io devo dire “la perla delle dolomiti” come direbbe Christian De Sica - andreastabene_ : Ogni volta che il telegiornale nomina Cortina, io devo dire “la perla delle dolomiti” come direbbe Christian De Sica - Notiziedi_it : Cinepanettone in streaming con Massimo Boldi e Christian de Sica “In vacanza su Marte” -

Ultime Notizie dalla rete : Christian Sica

Il ritrovato due comico della risata di Natale, Christian De Sica e Massimo Boldi, ci racconta in questa video intervista il nuovo film delle feste, appena uscito in streaming, in cui Neri Parenti ci ...Un agente nero, proveniente dal Sudafrica per mettersi in contatto con il commissario Rizzo, viene ucciso a Napoli. Il poliziotto napoletano parte subito per Johannesburg per indagare sulla “Rossing..